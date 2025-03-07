Милитаризация ЕС и контроль над вооружениями. Темы брифинга Пескова

Россия предпочитает дипломатические методы решения вопросов, но сейчас ей приходится защищать себя посредством спецоперации: «Конечно, достижение наших целей политико-дипломатическими методами для нас является предпочтительным. Но в условиях, когда та же Украина отказывается от диалога и, более того, юридически запрещает для себя такой диалог, мы продолжаем специальную военную операцию с тем, чтобы обеспечить наши интересы».