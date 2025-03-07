Милитаризация ЕС и контроль над вооружениями. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
У главы государства также состоится международный телефонный разговор.
Путин считает необходимым получать важную информацию «из первых рук». Поэтому он является инициатором таких встреч, как той, что прошла в московском филиале фонда «Защитники Отечества».
Кремль работает над перечнем поручений по итогам встречи.
О милитаризации ЕС
Россия пристально наблюдает за дискуссиями ЕС о милитаризации: «Мы видим, что Евросоюз сейчас весьма активно обсуждает тему милитаризации ЕС, развития именно оборонного сегмента. Это процесс, за которым мы пристально наблюдаем, потому что Евросоюз позиционирует Россию как главного противника».
Милитаризация ЕС ведется против России, что ее беспокоит: «Это, конечно, потенциально может быть темой для нашей глубокой обеспокоенности».
России в ответ на милитаризацию ЕС могут потребоваться меры для обеспечения своей безопасности: «Возникнет необходимость принятия соответствующих ответных мер для обеспечения нашей безопасности».
Конфронтационные заявления ЕС «серьезно диссонируют с настроем на поиски путей мирного урегулирования вокруг Украины».
Об Украине
Кандидатура переговорщика с США по украинскому вопросу от России пока не определена.
Россия и США в контакте по подготовке к переговорам по Украине, но новых подробностей пока нет: «Как только появится новая информация, мы ее сразу опубликуем».
Россия предпочитает дипломатические методы решения вопросов, но сейчас ей приходится защищать себя посредством спецоперации: «Конечно, достижение наших целей политико-дипломатическими методами для нас является предпочтительным. Но в условиях, когда та же Украина отказывается от диалога и, более того, юридически запрещает для себя такой диалог, мы продолжаем специальную военную операцию с тем, чтобы обеспечить наши интересы».
Удар ВС России минувшей ночью высокоточным оружием по объектам энергетики, питающим ВПК Украины, не был «ответом» на предложения президента Франции Эмманюэля Макрона о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры: «Нет, мы не согласны с такой точкой зрения».
Россия продолжает считать стамбульские соглашения «отправной точкой для переговоров» по Украине.
О контроле над вооружениями и стратегической стабильности
Диалог между Россией и США по контролю над вооружениями необходим: «Он необходим и с точки зрения интересов наших двух стран, и с точки зрения, наверное, международной безопасности».
Пока нет понимания, когда и где могут состояться контакты с США по контролю над вооружениями.
Европейские ядерные арсеналы должны учитываться во время обсуждения контроля над вооружениями: «Мы по-прежнему в этом убеждены, тем более актуальность принятия во внимание этих арсеналов сейчас еще выше, чем она была раньше, учитывая совсем недавние заявления господина [президента Франции Эмманюэля] Макрона о намерении Франции обеспечить свой ядерный зонтик для обеспечения безопасности европейских государств».
Вопрос о контроле над ядерными арсеналами не прорабатывался с Китаем, его точку зрения «еще предстоит узнать».
Москва будет расширять диалог с Пекином по стратегической стабильности: «Вы знаете, у нас с Китаем свои добрые отношения, которые мы развиваем, ведем диалог по всем вопросам стратстабильности».
О ситуации в Сирии
Безопасность находящихся в Сирии российских военнослужащих «обеспечивается на должном уровне».