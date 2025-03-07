Лукашенко: Беларусь и Мьянма воспользуются возможностями и углубят свои отношения

«Делайте все, что выгодно вашей стране. Естественно, все, что вы будете делать, будет кому-то не нравится. Будут и санкции, которые есть у нас и у вас. Но санкции — это время возможностей. Поэтому мы договорились воспользоваться этими возможностями и углубить отношения между нашими государствами. И мы это сделаем», — заявил Александр Лукашенко.
Принимая предложение от руководителя Мьянмы отправить белорусскую делегацию для наблюдения за предстоящими выборами в этой стране, Александр Лукашенко подчеркнул: «Мы приедем к вам на выборы, наши наблюдатели будут. Но хочу вам посоветовать: делайте все, что выгодно для вашей страны. Естественно, все, что вы будете делать, будет кому-то не нравится. Будут и санкции, которые есть у нас и у вас».
«Но санкции — это время возможностей. Поэтому мы договорились с вами воспользоваться этими возможностями и усилить, углубить отношения между государствами. И мы это сделаем», — заявил глава государства.
Мин Аун Хлайн поддержал позицию Александра Лукашенко: «Это правда, санкции — это возможность. Страны объединяются и могут мощно противостоять тем странам, которые ввели санкции. Они думают, что если используют давление в виде санкций, то получат результат, но это не так. Это приводит только к конфликтам».