Лукашенко: Беларусь и Мьянма воспользуются возможностями и углубят свои отношения

Принимая предложение от руководителя Мьянмы отправить белорусскую делегацию для наблюдения за предстоящими выборами в этой стране, Александр Лукашенко подчеркнул: «Мы приедем к вам на выборы, наши наблюдатели будут. Но хочу вам посоветовать: делайте все, что выгодно для вашей страны. Естественно, все, что вы будете делать, будет кому-то не нравится. Будут и санкции, которые есть у нас и у вас».