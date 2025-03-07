Президент Узбекистана поздравил женщин страны с Международным женским днем

Искренне, от всего сердца поздравляю вас, всех женщин нашей многонациональной страны с Международным женским днем — 8 Марта. Глубоко символично, что великий поэт и мыслитель Алишер Навои, воспевая священный образ матери, женщины, призывал нас сделать все во имя их счастья и благополучия. Действительно, ни с чем не сравнимы ваши заслуги в формировании таких высоких человеческих качеств, как доброта, милосердие и благородство, любовь и преданность, в укреплении семейного очага. Сегодняшний прекрасный праздник проходит в благословенный месяц Рамазан, что придает ему особый смысл и содержание.
Шавкат Мирзиёев отметил что в Новом Узбекистане обеспечение прав и интересов, а также возвеличивание чести и достоинства женщин является одним из приоритетных направлений государственной политики.
Сегодня мы вместе с нашим мужественным и благородным народом, опираясь на его огромный созидательный потенциал, решительно продолжаем начатые нами реформы, чтобы вывести их на новый уровень. Уверен, что наши дорогие женщины всегда будут в авангарде на новом этапе созидания и развития родного Узбекистана.
Президент пожелал всем женщинам здоровья, мира и благополучия и семейного счастья.
Еще раз искренне, от всего сердца поздравляю вас с сегодняшним замечательным праздником. Пусть вас всегда окружают любовь детей и близких, внимание и забота страны и народа.