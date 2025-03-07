Мин Аун Хлайн предложил Беларуси инвестировать в экономику Мьянмы

Широкие возможности, по его мнению, существуют в совместной деятельности в области сельского хозяйства и промышленности, что также было предметом детального обсуждения во время визита в Беларусь и переговоров на всех уровнях. Поскольку сельское хозяйство является основным видом деятельности для экономики Мьянмы, эта страна заинтересована в трансфере белорусских технологий в АПК и производстве сельскохозяйственного оборудования, машин, в закупке разного рода удобрений. Использование современных белорусских технологий, компетенций и техники позволит, по мнению мьянманской стороны, еще более упрочить позиции Мьянмы как одного из лидеров по выращиванию риса и бобовых культур, будет содействовать укреплению продовольственной безопасности, увеличению объемов экспорта.