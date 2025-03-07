Мин Аун Хлайн предложил Беларуси инвестировать в экономику Мьянмы

Например, он обратил внимание на наличие в Мьянме продолжительной береговой линии трех глубоководных портов. В развитие их инфраструктуры он предложил вкладывать инвестиции белорусской стороне на взаимовыгодных условиях.
Например, он обратил внимание на наличие в Мьянме продолжительной береговой линии трех глубоководных портов. Он предложил белорусской стороне вкладывать инвестиции в развитие их инфраструктуры на взаимовыгодных условиях.
Широкие возможности, по его мнению, существуют в совместной деятельности в области сельского хозяйства и промышленности, что также было предметом детального обсуждения во время визита в Беларусь и переговоров на всех уровнях. Поскольку сельское хозяйство является основным видом деятельности для экономики Мьянмы, эта страна заинтересована в трансфере белорусских технологий в АПК и производстве сельскохозяйственного оборудования, машин, в закупке разного рода удобрений. Использование современных белорусских технологий, компетенций и техники позволит, по мнению мьянманской стороны, еще более упрочить позиции Мьянмы как одного из лидеров по выращиванию риса и бобовых культур, будет содействовать укреплению продовольственной безопасности, увеличению объемов экспорта.
Прозвучало также предложение инвестировать в экономику Мьянмы для организации различных производств. Например, по изготовлению бетона, который Мьянма ежегодно импортирует в значительных объемах, или по выращиванию и переработке каучука для производства шин.
Поводя итоги визита, Мин Аун Хлайн назвал его успешным. Он особо подчеркнул возможность откровенно обсудить широкий спектр вопросов с белорусским лидером и поблагодарил Беларусь за постоянную поддержку Мьянмы на международной арене. Премьер-министр заявил о готовности расширять отношения не только на межгосударственном уровне, но и между народами двух стран, а также на международном уровне.