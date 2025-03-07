Замминистра региональной безопасности Воронежской области покидает свой пост

Он принял такое решение из-за перехода на работу в Контрольно-счетную палату (КСП) региона. Об этом сообщили в министерстве. По данным «Ъ-Черноземье», господин Сорока уже работает в КСП.
Максим Сорока более десяти лет руководил управлением по взаимодействию с административными и военными органами правительства Воронежской области, свыше 20 лет служил в органах внутренних дел РФ.
В правительстве региона «Ъ-Черноземье» не уточнили, кто сменил господина Сороку на этой должности. Министерством руководит Игорь Попов, у него есть еще два заместителя — Сергей Грезин и Игорь Солосин.