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Замминистра региональной безопасности Воронежской области покидает свой пост

Максим Сорока уходит с поста замминистра региональной безопасности Воронежской области — начальника отдела по делам гражданской обороны, защиты населения и пожарной безопасности.

Источник: Коммерсантъ

Он принял такое решение из-за перехода на работу в Контрольно-счетную палату (КСП) региона. Об этом сообщили в министерстве. По данным «Ъ-Черноземье», господин Сорока уже работает в КСП.

Максим Сорока более десяти лет руководил управлением по взаимодействию с административными и военными органами правительства Воронежской области, свыше 20 лет служил в органах внутренних дел РФ.

В правительстве региона «Ъ-Черноземье» не уточнили, кто сменил господина Сороку на этой должности. Министерством руководит Игорь Попов, у него есть еще два заместителя — Сергей Грезин и Игорь Солосин.