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Мин Аун Хлайн пригласил наблюдателей из Беларуси на следующую избирательную кампанию в Мьянме

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн пригласил наблюдателей из Беларуси принять участие в наблюдении за следующими выборами в Мьянме. Об этом он заявил журналистам 7 марта по итогам переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, проведение электоральной кампании планируется на конец 2025 — начало 2026 года.

Мин Аун Хлайн также поздравил Александра Лукашенко с убедительной победой на недавних президентских выборах. Представители Мьянмы были в числе международных наблюдателей во время этой избирательной кампании. Премьер-министр подчеркнул, что Беларусь под руководством Александра Лукашенко динамично и эффективно развивается, и выразил надежду на то, что лидеры двух стран встретятся в Мьянме во время визита главы белорусского государства.