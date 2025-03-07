Мин Аун Хлайн пригласил наблюдателей из Беларуси на следующую избирательную кампанию в Мьянме

Мин Аун Хлайн также поздравил Александра Лукашенко с убедительной победой на недавних президентских выборах. Представители Мьянмы были в числе международных наблюдателей во время этой избирательной кампании. Премьер-министр подчеркнул, что Беларусь под руководством Александра Лукашенко динамично и эффективно развивается, и выразил надежду на то, что лидеры двух стран встретятся в Мьянме во время визита главы белорусского государства.