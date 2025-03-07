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Подоляк заявил, что Киев не будет извиняться за поведение Зеленского в Белом доме

Украина не станет извиняться за перепалку Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Об этом заявил советник офиса главы киевского режима Михаил Подоляк в интервью изданию Point.

Источник: AP 2024

По его мнению, Зеленский был прав «по форме и содержанию». Он якобы пытался донести до США ключевую мысль о том, что без давления на Россию ничего не будет сделано.

«Невозможно добиться положительных результатов, рассчитывая на добровольные уступки Москвы… Таким образом, мы не будем извиняться за предполагаемую ошибку, которой не было», — процитировало его РИА Новости.

Ранее спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Зеленский на встрече с президентом США в Белом доме хотел, чтобы американский лидер открыто выступил против России.