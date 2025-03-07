Подоляк заявил, что Киев не будет извиняться за поведение Зеленского в Белом доме

По его мнению, Зеленский был прав «по форме и содержанию». Он якобы пытался донести до США ключевую мысль о том, что без давления на Россию ничего не будет сделано.
«Невозможно добиться положительных результатов, рассчитывая на добровольные уступки Москвы… Таким образом, мы не будем извиняться за предполагаемую ошибку, которой не было», — процитировало его РИА Новости.
Ранее спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Зеленский на встрече с президентом США в Белом доме хотел, чтобы американский лидер открыто выступил против России.