Трамп впервые публично ограничил полномочия Маска по кадровым вопросам

Трампа начали активно критиковать из-за роли Маска в радикальной перестройке федерального правительства. 6 марта президент во время совещания с членами своего кабинета отметил, что именно они отвечают за сокращение штата госслужащих, а не миллиардер, пишет NPR. Он добавил, что также говорил об этом во время закрытой встречи, на которой в том числе присутствовал Маск.