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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 7 марта: главное

Представитель Кремля дал ответы на вопросы журналистов, пересказываем основные заявления.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Никаких конкретных переговоров по вопросам контроля за вооружениями между РФ и США не было, но такой диалог необходим. Пока нет понимания, когда и где он начнется.

Планы по милитаризации ЕС представляют потенциальную угрозу.

Вся вот эта милитаризация происходит в основном против России, это, конечно, потенциально может быть темой для нашей глубокой обеспокоенности и для того, что возникнет необходимость принятия соответствующих ответных мер для обеспечения нашей безопасности.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Москва пристально следит за тем, как Евросоюз обсуждает тему милитаризации и развития своего оборонного сегмента.

Европейские ядерные арсеналы должны учитываться в ходе диалога РФ и США по разоружению, считает Москва. Это стало еще более актуальной темой на фоне недавних заявлений Макрона про намерение Франции обеспечить свой ядерный зонтик.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Коммерсантъ»)

Позицию Пекина по вопросам контроля за вооружениями еще предстоит узнать.

Россия и Китай ведут диалог по всем вопросам стратегической стабильности и будут его расширять, но у Вашингтона с Пекином свои отношения.

Стамбульские договоренности могут стать отправной точкой для украинского урегулирования, такие заявления в Москве слышали из Вашингтона.

Информации о составе делегаций США и России на переговорах по Украине пока нет.

Пока нам нечего сообщить нового. Мы имеем определенные контакты с американцами, продолжаем, как только появится какая-то новая информация, мы ее сразу опубличим. Но пока нечего сообщить.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Безопасность российских военнослужащих в Сирии обеспечивается на должном уровне.

Перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам встречи с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества» подготовят в кратчайшие сроки. Президент побывал в центре 6 марта.