Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 7 марта: главное

Никаких конкретных переговоров по вопросам контроля за вооружениями между РФ и США не было, но такой диалог необходим. Пока нет понимания, когда и где он начнется.
Планы по милитаризации ЕС представляют потенциальную угрозу.
Вся вот эта милитаризация происходит в основном против России, это, конечно, потенциально может быть темой для нашей глубокой обеспокоенности и для того, что возникнет необходимость принятия соответствующих ответных мер для обеспечения нашей безопасности.
Москва пристально следит за тем, как Евросоюз обсуждает тему милитаризации и развития своего оборонного сегмента.
Европейские ядерные арсеналы должны учитываться в ходе диалога РФ и США по разоружению, считает Москва. Это стало еще более актуальной темой на фоне недавних заявлений Макрона про намерение Франции обеспечить свой ядерный зонтик.
Позицию Пекина по вопросам контроля за вооружениями еще предстоит узнать.
Россия и Китай ведут диалог по всем вопросам стратегической стабильности и будут его расширять, но у Вашингтона с Пекином свои отношения.
Стамбульские договоренности могут стать отправной точкой для украинского урегулирования, такие заявления в Москве слышали из Вашингтона.
Информации о составе делегаций США и России на переговорах по Украине пока нет.
Пока нам нечего сообщить нового. Мы имеем определенные контакты с американцами, продолжаем, как только появится какая-то новая информация, мы ее сразу опубличим. Но пока нечего сообщить.
Безопасность российских военнослужащих в Сирии обеспечивается на должном уровне.
Перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам встречи с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества» подготовят в кратчайшие сроки. Президент побывал в центре 6 марта.