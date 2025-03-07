Лукашенко принял приглашение посетить Мьянму

Я хотел бы поблагодарить за обстоятельный и предметный разговор в ходе визита в Беларусь (…) Благодарю за приглашение посетить вашу чудесную страну, думаю, что в ближайшее время мы с вами встретимся у вас.
Президент также сообщил, что в ближайшее время белорусские специалисты, министры, члены правительства посетят Мьянму, а специалисты из этой страны приедут в республику, чтобы глубоко и более всесторонне изучить возможности и расширить взаимодействие.
Говоря о продуктивности и важности двусторонних переговоров, которые прошли в Минске в узком и широком формате, Лукашенко отметил, что он обменялся с премьер-министром один на один некоторыми договоренностями и понял, что закрытых тем для сотрудничества нет.
При это он подчеркнул, что странам нужно не упустить время, развивать сотрудничество, в том числе и на фоне санкций.
Будут и санкции, которые есть и у вас, и у нас. Но санкции — это время возможностей, поэтому мы договорились воспользовался этими возможностями и углубить наши отношения. И мы это сделали.
Он также пообещал Мин Аун Хлайному, что белорусские наблюдатели приедут на выборы в Мьянме, которые запланированы на конце 2025 — начала 2026 года.