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Лукашенко принял приглашение посетить Мьянму

МИНСК, 7 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение посетить с визитом Мьянму, об этом он заявил по итогам переговоров с премьер- министром, председателем Государственного административного совета Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном.

Источник: Getty Images

Я хотел бы поблагодарить за обстоятельный и предметный разговор в ходе визита в Беларусь (…) Благодарю за приглашение посетить вашу чудесную страну, думаю, что в ближайшее время мы с вами встретимся у вас.

сказал Лукашенко

Президент также сообщил, что в ближайшее время белорусские специалисты, министры, члены правительства посетят Мьянму, а специалисты из этой страны приедут в республику, чтобы глубоко и более всесторонне изучить возможности и расширить взаимодействие.

Говоря о продуктивности и важности двусторонних переговоров, которые прошли в Минске в узком и широком формате, Лукашенко отметил, что он обменялся с премьер-министром один на один некоторыми договоренностями и понял, что закрытых тем для сотрудничества нет.

При это он подчеркнул, что странам нужно не упустить время, развивать сотрудничество, в том числе и на фоне санкций.

Будут и санкции, которые есть и у вас, и у нас. Но санкции — это время возможностей, поэтому мы договорились воспользовался этими возможностями и углубить наши отношения. И мы это сделали.

сказал Лукашенко

Он также пообещал Мин Аун Хлайному, что белорусские наблюдатели приедут на выборы в Мьянме, которые запланированы на конце 2025 — начала 2026 года.