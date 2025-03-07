Эрдоган заявил о необходимости соглашения по прекращению огня на Украине

«Мы поддерживаем идею скорейшего прекращения огня и прекращения атак в воздухе и на море в качестве меры укрепления доверия между сторонами», — заявил Эрдоган, в своем видеообращении участникам «Встречи лидеров стран-единомышленников», организованной ЕС в режиме видеоконференции.
По его словам, «для справедливого, прочного и достойного мира между РФ и Украиной необходим твердый дипломатический фундамент, на основе которого стороны сядут за стол переговоров».
«Турция готова принять у себя переговорный процесс для устойчивого решения конфликта на Украине», — добавил турецкий лидер.