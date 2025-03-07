Песков отверг связь удара по объектам на Украине с планом Макрона

В интервью Le Figaro, опубликованном 3 марта, Макрон сообщил о разработке совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером плана, предполагающего «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» сроком на месяц. При этом размещение европейских военных в качестве миротворцев планируется только на следующем этапе, подчеркнул тогда Макрон.