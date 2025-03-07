Макрон назвал условие звонка Путину

«Я готов поговорить с президентом Путиным, когда мы сочтем, с президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами, что сейчас подходящее время, — сказал Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам внеочередного заседания Европейского совета. Сейчас мы вступаем в фазу обсуждения, переговоров, которые в какой-то момент полностью оправдают дискуссии с переговорщиками и лидерами».