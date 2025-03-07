Bloomberg: оборонные запасы ЕС могут истощиться за несколько недель без США

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Европейские оборонные запасы в случае нападения могут истощиться в течение нескольких недель без поддержки США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По его данным, «в случае нападения запасы боеприпасов в Европе могут закончиться в течение нескольких дней, а перевооружение займет годы». Как отмечается, Европа в значительной степени зависит от США в вопросах коммуникаций, разведки и логистики, а также стратегического военного руководства и огневой мощи в рамках НАТО. Подчеркивается, что «передовая оборона континента, испытывающая нехватку войск, средств ПВО и боеприпасов, способна сдерживать» Россию при гипотетическом наступлении максимум несколько недель без США.
Bloomberg указывает, что за последние 30 лет основные европейские члены НАТО сократили численность действующих войск почти на 50%. На данный момент «страны — члены НАТО от Греции до Исландии имеют около 1,5 млн человек действующего военного персонала», говорится в публикации.
Агентство напоминает, что Европейский союз планирует выделить €150 млрд в виде займов и позволить государствам-членам потратить дополнительные €650 млрд на оборону. Согласно его информации, Великобритания планирует перенаправить помощь в целях развития на военные нужды, а Германия намерена нарушить традицию, ослабив конституционные ограничения на заимствования для перевооружения.