Bloomberg: оборонные запасы ЕС могут истощиться за несколько недель без США

По его данным, «в случае нападения запасы боеприпасов в Европе могут закончиться в течение нескольких дней, а перевооружение займет годы». Как отмечается, Европа в значительной степени зависит от США в вопросах коммуникаций, разведки и логистики, а также стратегического военного руководства и огневой мощи в рамках НАТО. Подчеркивается, что «передовая оборона континента, испытывающая нехватку войск, средств ПВО и боеприпасов, способна сдерживать» Россию при гипотетическом наступлении максимум несколько недель без США.