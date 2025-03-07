Ядерный зонт Макрона: сможет ли Франция защитить Европу без США

Как сообщает издание, о перспективе использования ядерного оружия Франции для защиты ЕС Макрон заявил во время обращения к нации 5 марта. Французский лидер в своей речи назвал Россию «угрозой», признал, что планы США относительно военного сотрудничества с Европой остаются «неопределенными», и предложил соседям по Евросоюзу обсудить создание собственной ядерной обороны на основе ядерного вооружения Франции.
Макрон отметил, что арсенала ядерного оружия республики будет достаточно для того, чтобы накрыть европейский континент. Кроме того, к созданию ядерного «зонтика» может присоединиться и Великобритания.
Арсенал и дислокация ядерного вооружения во Франции и Великобритании
По данным неправительственной американской Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA), французы располагают 290 ядерными боеголовками. В арсенале у британского Минобороны — 225 единиц оружия массового поражения.
Согласно отчету Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2024 году во Франции в повышенной боевой готовности находилось 280 боеголовок, в Королевстве — 120.
Во Франции ядерное оружие «носят» четыре атомные подводные лодки, которые дежурят на базе ВМФ на острове Иль-Лонг. Также ядерными боеголовками могут оснастить истребители, базирующиеся на военных аэродромах Сен-Дизье, Истр и Автор. В 2023 году Минобороны Франции намерено задействовать в системе ядерного сдерживания авиабазу в Люксей-ле-Бен.
В Великобритании ядерное оружие могут запускать только с четырех подлодок. Все они стоят на дежурстве на военно-морской базе Клайд в Шотландии. Боеголовки и ракеты с ядерным содержимым Королевство не производит, а приобретает у США. Распоряжается ядерным оружием Великобритания самостоятельно. Решение о запуске боеголовок — прерогатива британского премьер-министра.
Ядерные арсеналы США, России и Китая
Франция и Великобритания занимают четвертое и пятое место по объему ядерного арсенала среди мировых держав. «Обгоняют» их по запасам ядерных боеголовок Китай, США и Россия.
По данным ACA и SIPRI, КНР имеет на вооружении от 500 до 600 боеголовок, США — от 5 044 до 5 225 единиц ядерного вооружения, Россия — от 5 580.
Информация о развернутых боеголовках в США и России разнится. В России в полной боевой готовности находится от 1549 до 1710 боеголовок, в США — от 1419 до 1770.
Если в России ядерное вооружение базируется только на собственной территории, то Штаты установили боеголовки в странах НАТО.
В Европе ядерные базы США располагаются:
- в Кляйне Брогеле в Бельгии;
- в Бюхеле в Германии;
- в Авиано и Геди в Италии;
- в Фолькеле в Нидерландвх;
- в Инджирлике в Турции.
Концепция «зонтика Макрона»
Действующая ядерная доктрина Франции является оборонительной. Согласно документу, ядерный арсенал может использоваться для предотвращения любых нападений на жизненно важные интересы страны.
Эммануэль Макрон в обращении к нации 5 марта заявил, что «в интересах Франции всегда присутствовало европейское измерение». По его словам, даже Шарль де Голль руководствовался интересами не только республики, но и всех стран Европы.
Макрон в 2020 году предлагал «соседям» вступить в сотрудничество по ядерному сдерживанию и даже проводить совместные ядерные учения. В 2025 году он предложил отказаться от размещения ядерных боеголовок США на территории Европы и заменить их французскими.
«Этот вопрос [использования ядерного оружия Франции для защиты Европы] встает еще острее из-за растущей неопределенности относительно американских гарантий и американских обязательств в рамках НАТО», — приводит слова представителя дипломатических кругов Франции Le Monde.
Во Франции предложение Макрона оценили неоднозначно. Одна из кандидатов на пост президента Франции на выборах в 2027 году, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен считает, что «французское ядерное сдерживание должно оставаться французским ядерным сдерживанием».