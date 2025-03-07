Ядерный зонт Макрона: сможет ли Франция защитить Европу без США

В Великобритании ядерное оружие могут запускать только с четырех подлодок. Все они стоят на дежурстве на военно-морской базе Клайд в Шотландии. Боеголовки и ракеты с ядерным содержимым Королевство не производит, а приобретает у США. Распоряжается ядерным оружием Великобритания самостоятельно. Решение о запуске боеголовок — прерогатива британского премьер-министра.