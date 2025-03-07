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Франция не может передать ядерное оружие другим странам ЕС, заявил Ульянов

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Франция не могла бы по Договору о нераспространении ядерного оружия передать такое вооружение другим странам Евросоюза, но в теории могла бы разместить его у них на территории, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Источник: © РИА Новости

Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО «шагала семимильными шагами» к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.

«Передавать (ядерное оружие другим странам ЕС — ред.) она точно не может. Это запрещено договором о нераспространении. Разместить — да, это возможно», — сказал Ульянов в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на соответствующий вопрос.