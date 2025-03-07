В Ташкенте состоялось 43-е заседание Совета РАТС ШОС

Совет РАТС ШОС одобрил информацию о реализации решений Совета, работу компетентных органов по выполнению Программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму. Была достигнута договоренность о продолжении борьбы с использованием сети Иннтернет в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.