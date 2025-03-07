В Ташкенте состоялось 43-е заседание Совета РАТС ШОС

В мероприятии приняли участие делегации компетентных органов Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и представители Исполнительного комитета РАТС ШОС. В качестве почетного гостя на заседании присутствовал Генеральный секретарь ШОС.
В ходе заседания были согласованы Доклад Совета РАТС ШОС и проект Программы сотрудничества государств-членов ШОС по противодействию экстремистской идеологии на 2026−2030 годы.
Совет РАТС ШОС одобрил информацию о реализации решений Совета, работу компетентных органов по выполнению Программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму. Была достигнута договоренность о продолжении борьбы с использованием сети Иннтернет в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.
Совет РАТС ШОС одобрил информацию о ходе реализации решений Совета, работу компетентных органов государств-членов ШОС и Исполнкома РАТС ШОС по выполнению Программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022−2024 годы.
Была достигнута договоренность о продолжении практики реализации совместных мер по противодействию использованию сети Интернет в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.
Приняты решения о проведении в Кыргызстане одиннадцатого заседания руководителей Пограничных служб стран ШОС, совместных антитеррористических учений в Беларуси и научно-практической конференции в Узбекистане, посвященной противодействию международному терроризму и экстремизму. также на заседании назначили постоянного представителя Кыргызстана при РАТС ШОС.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы обеспечения деятельности Исполнительного комитета РАТС ШОС. Сотрудники и должностные лица были награждены за вклад в развитие РАТС ШОС.
Дана положительная оценка деятельности Исполнительного комитета РАТС ШОС а также достигнута договоренность о проведении очередного заседания Совета РАТС ШОС в Кыргызстане.