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СМИ: чем закончился «саммит Судного дня»

Экстренный саммит ЕС, или «саммит Судного дня», как его громко назвали европейские лидеры, 6 марта завершился традиционными призывами к единству и соревнованием в громких заявлениях. Чем в Евросоюзе решили ответить на наполеоновские планы Макрона, просьбы Зеленского и требования фон дер Ляйен?

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На экстренном заседании 26 лидеров Европейского союза проигнорировали мнение Венгрии, поддержали Украину и взяли курс на милитаризацию континента, сообщает Bloomberg. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан давняя головная боль блока единственный отказался подписать выводы саммита, в которых говорилось о неизменной поддержке Киева и излагались условия для достижения мирного урегулирования.

Европейский союз по-прежнему привержен… оказанию расширенной политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украине и ее народу, а также усилению давления на Россию.

заявление по итогам экстренного саммита ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ликовала: члены блока договорились мобилизовать 800 млрд евро на оборону и создать новую архитектуру безопасности для защиты от России.

Сегодня пишется история… Мы настроены действовать со скоростью, масштабом и отвагой, которых требует ситуация.

Урсула фон дер Ляйен
глава Еврокомиссии

В четверг ЕС также надеялся утвердить выделение дополнительных 20 млрд евро на военную поддержку Украины, но в итоге этот пакет был исключен из окончательного текста совместного заявления.

Орбан имеет право наложить вето на многие из наиболее амбициозных мер, которые ЕС пытается провести с бешеной скоростью, а также на различные усилия, которые направлены на оказание помощи Украине и наказание России.

Однако Евросоюз может разработать специальные соглашения для оказания военной и финансовой помощи Киеву, чтобы избежать потенциального вето со стороны Будапешта.

Но действовать придется осторожно, поскольку лидерам ЕС нужно, чтобы Орбан согласился продлить санкции в отношении России, которые требуют голосования каждые шесть месяцев.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон, согласно Reuters, вновь заявил о своих планах распространения ядерной защиты на европейских партнеров, что вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые, например президент Литвы Гитанас Науседа, заявили, что такой ядерный зонтик послужил бы «очень серьезным средством сдерживания России». Польша считает, что эту идею стоит обсудить, в то время как другие страны, например Германия, подчеркнули необходимость дальнейшего участия США в «ядерном вопросе» Европы.

После саммита возник вопрос: где европейские правительства найдут средства, учитывая, что экономика Европы близка к рецессии, промышленные предприятия планируют массовые сокращения, государственный долг некоторых членов ЕС превышает 100% ВВП, а налоговая нагрузка в виде доли ВВП уже достигла послевоенных максимумов, отмечает Reuters. Например, рост ВВП Франции даже с наполеоновскими планами Макрона в 2025 году, по прогнозам, не достигнет 1%, Великобритания погрязла в долгах, а Германия готовится к сокращению рабочих мест.

Европу ждут повышение налогов и сокращение невоенных расходов, в первую очередь в социальной сфере.

Тем не менее премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что Европа «должна принять этот вызов, эту гонку вооружений и должна победить в ней». «Европа в целом действительно способна победить в любой военной, финансовой, экономической конфронтации с Россией мы просто сильнее», самоуверенно заявил он.