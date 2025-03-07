СМИ: чем закончился «саммит Судного дня»

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон, согласно Reuters, вновь заявил о своих планах распространения ядерной защиты на европейских партнеров, что вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые, например президент Литвы Гитанас Науседа, заявили, что такой ядерный зонтик послужил бы «очень серьезным средством сдерживания России». Польша считает, что эту идею стоит обсудить, в то время как другие страны, например Германия, подчеркнули необходимость дальнейшего участия США в «ядерном вопросе» Европы.