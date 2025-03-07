Мэр Челябинска назвал новую дату открытия детского сада в 48-м микрорайоне

«Мы реализуем проекты двух новых школ. Проверил сегодня и эти стройки. Убедился, что работы идут в соответствии с планом, как и обещал подрядчик. (…) Убежден, семьи не должны тратить драгоценное время на ежедневные поездки до школы и детского сада в других районах», — резюмировал Лошкин.