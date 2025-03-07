Мэр Челябинска назвал новую дату открытия детского сада в 48-м микрорайоне

Алексей Лошкин 7 марта побывал на стройплощадке дошкольного учреждения. Срок его сдачи в эксплуатацию сдачи уже переносился.
«Сейчас работы идут в соответствии с графиком. Здание подключили к теплу. Впереди — чистовая отделка. После этого установят мебель, смонтируют кухонное оборудование — все необходимое уже закуплено и ждет своего часа. Завершить работы планируем к 1 июля, а в сентябре сюда придут первые воспитанники», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Всего детсад рассчитан на 140 мест. Микрорайон «Парковый» активно расширяется, потребность в социальных объектах здесь особенно высока.
«Мы реализуем проекты двух новых школ. Проверил сегодня и эти стройки. Убедился, что работы идут в соответствии с планом, как и обещал подрядчик. (…) Убежден, семьи не должны тратить драгоценное время на ежедневные поездки до школы и детского сада в других районах», — резюмировал Лошкин.