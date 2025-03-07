Гуцул обвинила власти Молдавии в давлении на неугодных политиков

«Сегодня прошло очередное судебное заседание по сфабрикованному делу, которое власти используют как инструмент политического давления на меня и на всю Гагаузию. Этот случай наглядно показывает уровень некомпетентности и хаоса, с которым работает молдавская судебная система, когда дело касается политических заказов», — заявила Гуцул журналистам после очередного судебного заседания. По ее словам, никакой доказательной базы у обвинения нет, дело держится на «лжи, манипуляциях и попытках запугивания». «Очевидно, что их цель не правосудие. Их цель — заставить нас замолчать, запугать, парализовать нашу работу. Они боятся сильной Гагаузии, боятся нашей позиции и нашей решимости отстаивать интересы людей», — подчеркнула Гуцул.