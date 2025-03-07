Саудовская Аравия подтвердила, что организует встречу представителей США и Украины

Об этом в пятницу сообщило Министерство иностранных дел королевства в соцсети X.
«Королевство приветствует проведение запланированных переговоров между США и Украиной», — говорится в сообщении.
Встреча пройдет в Джидде, где стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.
После скандального визита Владимира Зеленского в Белый дом президент США Дональд Трамп будет настаивать на скорейшем подписании сделки по полезным ископаемым Украины, пишет Bloomberg. Однако к выдвинутым ранее условиям добавится требование о немедленном прекращении огня в конфликте с Россией. Переговоры Вашингтона и Киева на эту тему уже ведутся, делегации двух стран вскоре могут встретиться в Саудовской Аравии, куда на следующей неделе приедет и сам Зеленский.