Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Слюсарь проверил ход капремонта Целинской центральной райбольницы

Ростовская область, 7 марта 2025. DON24.RU. Врио губернатора Юрий Слюсарь в ходе рабочей поездки проверил ход капремонта Целинской центральной райбольницы.

Об этом сообщает сайт донского правительства, уточнив, что ремонт в больнице был начат в 2024 году по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

«Тема здравоохранения — одна из наиболее волнующих для наших жителей. Область выделила большие деньги — более полумиллиарда рублей — на приведение в порядок больницы. Поэтому и районная администрация, и минздрав должны постоянно контролировать работы, на каждом их этапе», — сказал Юрий Слюсарь.

Капитальный ремонт проводится в два этапа. Первый этап планируется завершить в декабре текущего года, на данный момент выполнено около 40% от запланированного объема работ.

По словам подрядчика, в западной части больницы были проведены работы по укреплению грунтов, замене электрических сетей, систем отопления, водоснабжения и канализации. Также был произведен ремонт крыши главного корпуса, заменены все окна и частично укреплен фундамент здания поликлиники. На данный момент работы по второму этапу, который планируется завершить к концу 2026 года, выполнены на 20%.

Юрий Слюсарь поставил задачу главе района и минздраву региона контролировать работы на каждом этапе.