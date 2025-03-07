Юрий Слюсарь проверил ход капремонта Целинской центральной райбольницы

Об этом сообщает сайт донского правительства, уточнив, что ремонт в больнице был начат в 2024 году по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».
«Тема здравоохранения — одна из наиболее волнующих для наших жителей. Область выделила большие деньги — более полумиллиарда рублей — на приведение в порядок больницы. Поэтому и районная администрация, и минздрав должны постоянно контролировать работы, на каждом их этапе», — сказал Юрий Слюсарь.
Капитальный ремонт проводится в два этапа. Первый этап планируется завершить в декабре текущего года, на данный момент выполнено около 40% от запланированного объема работ.
По словам подрядчика, в западной части больницы были проведены работы по укреплению грунтов, замене электрических сетей, систем отопления, водоснабжения и канализации. Также был произведен ремонт крыши главного корпуса, заменены все окна и частично укреплен фундамент здания поликлиники. На данный момент работы по второму этапу, который планируется завершить к концу 2026 года, выполнены на 20%.
Юрий Слюсарь поставил задачу главе района и минздраву региона контролировать работы на каждом этапе.