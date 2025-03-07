Юрий Слюсарь проверил ход капремонта Целинской центральной райбольницы

По словам подрядчика, в западной части больницы были проведены работы по укреплению грунтов, замене электрических сетей, систем отопления, водоснабжения и канализации. Также был произведен ремонт крыши главного корпуса, заменены все окна и частично укреплен фундамент здания поликлиники. На данный момент работы по второму этапу, который планируется завершить к концу 2026 года, выполнены на 20%.