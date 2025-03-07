Это логично и понятно: Юрий Шалабаев вновь прокомментировал объединение Кстова и Нижнего Новгорода

По его словам, сейчас уже трудно понять, где заканчивается Нижний Новгород и где начинается Кстово. Многие кстовчане, например, работают на территории Нижнего.
«У нас строили дорогу к жилищному комплексу, который находился на территории Кстовского округа. Дорога соединилась “Анкудиновский парк”, “Цветы” и “Новая Кузнечиха”. При этом дорогу строил Нижний Новгород, муниципальный заказчик. Поэтому, чтобы избежать таких вещей, необходимо, чтобы это все было в рамках одного муниципального образования. Все, что близко, дожлно развиваться одинаково и в рамках одних программ, — привел пример мэр. — Это логично и понятно».
Он также добавил, что общий бюджет обоих муниципалитетов позволить участвовать в большом количестве региональных и федеральных программ. Это значит, что появятся дополнительные возможности для благоустройства территорий, ремонта дорог и социальных учреждений, а всё это приводит к росту благополучия горожан.
«Больше денег. Больше земли. Больше ресурсов. Все это позволяет делать больше», — подчеркнул мэр.
Юрий Шалабаев также напомнил, что тарифы на электроэнергию и газ в обоих муниципалитетах одинаковы, поэтому они не изменятся. А плата за отопление и воду для нижегородцев не поменяется, ведь для кстовчан эти показатели выше.
Напомним, что на заседании 26 ноября 2024 года Совет депутатов Кстовского округа одобрил инициативу объединения Кстова с Нижним Новгородом. Если депутаты нижегородской гордумы вынесут положительное решение, тогда Кстовский муниципальный округ станет частью городского округа Нижний Новгород. Что изменится для кстовчан после присоединения и чем продиктовано такое решение, разбирались в отдельном материале на сайте pravda-nn.ru.
Публичные слушания по проекту объединения Кстовского округа и Нижнего Новгорода прошли в гордуме 16 декабря. В них поучаствовали жители обоих муниципалитетов и депутаты. Также отдельное заседание с участием местных жителей состоялось в Кстове. По итогам обоих заседаний большинство участников выразили согласие по вопросу объединения.
20 декабря 2024 года по итогам публичных слушаний гордума одобрила слияние муниципалитетов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что исполнилось пять лет после объединения Нижнего Новгорода и Новинок.