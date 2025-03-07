Это логично и понятно: Юрий Шалабаев вновь прокомментировал объединение Кстова и Нижнего Новгорода

«У нас строили дорогу к жилищному комплексу, который находился на территории Кстовского округа. Дорога соединилась “Анкудиновский парк”, “Цветы” и “Новая Кузнечиха”. При этом дорогу строил Нижний Новгород, муниципальный заказчик. Поэтому, чтобы избежать таких вещей, необходимо, чтобы это все было в рамках одного муниципального образования. Все, что близко, дожлно развиваться одинаково и в рамках одних программ, — привел пример мэр. — Это логично и понятно».