Героини нашего времени — Шавкат Мирзиёев наградил девушек и женщин Узбекистана

В научной сфере трудятся более 6,2 тысячи женщин, ими создается 25% всех научных разработок в стране. Государство продолжит создавать условия для образования девушек — от детских садов до университетов. В этом году в вузы поступят 250 тысяч девушек — в 3,5 раза больше, чем в 2017 году. Еще 250 тысяч женщин получат профессиональное образование и научатся предпринимательству. В рамках программы «Светлое будущее» ежегодно не менее 200 девушек будут направляться на обучение в престижные зарубежные университеты.