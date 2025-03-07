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Келлог сделал необычное заявление об окончании конфликта на Украине

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа без уточнения дня, заявил спецпосланник главы Белого дома по Украине Кит Келлог во время конференции Совета по международным отношениям.

Источник: AP 2024

«Трамп обещал закончить войну на Украине за 24 часа, но мы не уточнили, в какой именно день», — сказал он, вызвав смех в зале.

В прошлую пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Киев один сражался с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США выгнал его из Белого дома после конфликта.

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что главе киевского режима нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.