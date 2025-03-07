Келлог сделал необычное заявление об окончании конфликта на Украине

В прошлую пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Киев один сражался с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США выгнал его из Белого дома после конфликта.