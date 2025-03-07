Келлог сделал необычное заявление об окончании конфликта на Украине

«Трамп обещал закончить войну на Украине за 24 часа, но мы не уточнили, в какой именно день», — сказал он, вызвав смех в зале.
В прошлую пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Киев один сражался с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США выгнал его из Белого дома после конфликта.
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что главе киевского режима нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.