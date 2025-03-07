Глава Башкирии наградил Александра Прядко орденом генерала Шаймуратова

«Вы знаете насколько важно для управленческой команды республики тесное взаимодействие с коллективом Министерства внутренних дел. Хочу подчеркнуть мое глубокое уважение к вам всем — от высокопоставленных руководителей до рядовых сотрудников. Спасибо вам за ваш труд, — сказал Радий Хабиров. — От вашей работы зависит то, как мы живем в нашей республике и самое важное — как чувствуют себя люди. Мы наблюдаем сокращение числа тяжких преступлений. Это ваша заслуга, за это вам огромное спасибо. Каждый разговор с Александром Александровичем начинался с вопроса: чем республика может помочь министерству. У нас ещё есть планы, и я заверяю вас, что мы будем двигаться в этом направлении, будем помогать».