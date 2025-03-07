Глава Башкирии наградил Александра Прядко орденом генерала Шаймуратова

Сегодня Радий Хабиров принял участие в торжественном собрании министерства внутренних дел по республике, на котором Александр Прядко объявил, что им подан рапорт об освобождении от занимаемой должности, сообщает пресс-служба Главы Башкирии.
Руководитель республики поблагодарил министра за многолетний добросовестный труд в органах внутренних дел и выразил признательность всему коллективу ведомства за эффективную работу.
«Вы знаете насколько важно для управленческой команды республики тесное взаимодействие с коллективом Министерства внутренних дел. Хочу подчеркнуть мое глубокое уважение к вам всем — от высокопоставленных руководителей до рядовых сотрудников. Спасибо вам за ваш труд, — сказал Радий Хабиров. — От вашей работы зависит то, как мы живем в нашей республике и самое важное — как чувствуют себя люди. Мы наблюдаем сокращение числа тяжких преступлений. Это ваша заслуга, за это вам огромное спасибо. Каждый разговор с Александром Александровичем начинался с вопроса: чем республика может помочь министерству. У нас ещё есть планы, и я заверяю вас, что мы будем двигаться в этом направлении, будем помогать».
За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, личные заслуги в укреплении законности и правопорядка Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил Александру Прядко орден генерала Шаймуратова.
Александр Прядко поблагодарил коллектив ведомства, руководство республики и личный состав правоохранительных органов за плодотворную совместную работу.
«Я горжусь тем, что возглавлял министерство внутренних дел по Башкортостану. Все 33 года в органах внутренних дел я служил в гармонии с собственной совестью. Мне ни разу не было стыдно посмотреть на себя в зеркало и посмотреть в глаза другому человеку. Я ещё чувствую в себе силы принести пользу Родине», — отметил Александр Прядко.
На торжественном собрании выступили руководители министерств и ведомств Башкирии, ветераны органов внутренних дел. Они высоко оценили деятельность Александра Прядко на посту министра внутренних дел по республике.
Напомним, МВД по Башкирии Александр Прядко возглавил в марте 2023 года.
Справка ИА «Башинформ»:
Генерал-майор полиции Александр Александрович Прядко родился 28 марта 1964 года в городе Коркино Челябинской области. На службу в органы внутренних дел поступил в 1994 году. В 1997 году окончил Ростовскую высшую школу МВД России. Начав карьеру с должности оперуполномоченного уголовного розыска, Александр Александрович проходил службу на руководящих должностях в оперативных подразделениях.
В июне 2011 года Александр Прядко назначен на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Волгоградской области. 2 октября 2018 года указом президента РФ полковник полиции назначен заместителем начальника ГУ МВД РФ по Самарской области — начальником полиции. 4 ноября 2019 года Александру Прядко указом президента РФ присвоено специальное звание — генерал-майор полиции. 25 декабря 2019 года заступил на должность начальника управления министерства внутренних дел России по Архангельской области. 6 марта 2023 года возглавил МВД по Республике Башкортостан.
Неоднократно выезжал в служебные командировки на территорию Северо-Кавказского региона. Награждён государственной наградой — медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалями «За доблесть в службе», «За отличие в службе» трех степеней, «За боевое содружество», «За заслуги в управленческой деятельности» 3 степени, наградным оружием «Пистолет Макарова», медалью МВД России «И. Д. Путилина» и другими.