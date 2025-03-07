Молдавский депутат обвинил власти в попытках запугать оппозицию

Сторонники и члены блока «Победа» в пятницу собрались на митинг у здания суда Кишинева, чтобы поддержать Нестеровского. Они держат в руках плакаты с требованиями обеспечить свободу системе юстиции и депутату Нестеровскому.
«На многих наших коллег есть уголовные дела… Задача партии “Действие и солидарность” — запугать всех нас, запугать Молдавию, чтобы мы боялись даже выйти на выборы. Мы находимся на острие, мы боремся: мы не боимся, поэтому нас больше всех и бьют», — заявил Нестеровский до начала заседания суда.
По его словам, дело сформировано на базе выдуманных заявлений бывшего депутата Арины Спэтару, из-за чего судебный процесс длится уже полтора года.
«Спасибо всем, что пришли поддержать, это важно: чувствовать, что ты не один, что вокруг тебя много людей. Мы сейчас живем в то время, когда закона в Молдавии нет, когда его не существует, когда правящая партия творит, что угодно, меняет как угодно законы, меняет правила, подтасовывает результаты. В моем деле в суде, которое рассматривается, нет ни одного доказательства, сделана куча процессуальных ошибок, из-за чего дело должно быть закрыто», — добавил депутат.
Нестеровский является одним из лидеров партии «Возрождение», которая теперь входит в блок «Победа» и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии «Возрождение» тогда заявили, что таким образом власти пытаются «выбить» ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.