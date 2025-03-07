Politico: в ЕС промолчали на вопрос о готовности взять на себя помощь Украине

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза промолчали в ответ на вопрос о готовности сообщества полностью или частично компенсировать прекращение поставок США военной помощи и разведданных Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.