Politico: в ЕС промолчали на вопрос о готовности взять на себя помощь Украине

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза промолчали в ответ на вопрос о готовности сообщества полностью или частично компенсировать прекращение поставок США военной помощи и разведданных Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.
По его информации, соответствующий вопрос поднял премьер-министр Эстонии Кристен Михал во время дискуссий за закрытыми дверьми на саммите в Брюсселе. В ответ последовало гробовое молчание.
Ранее представитель Минобороны США в ответ на просьбу ТАСС уточнить, предоставляют ли Соединенные Штаты разведданные Киеву, ответил, что Пентагон получил приказ приостановить оказание всей помощи Украине. Как сообщала журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик, директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил приостановку обмена разведданными между США и Украиной.