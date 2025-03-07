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Лукашенко угостил премьера Мьянмы бабкой и ягодным морсом

МИНСК, 7 мар — Sputnik. Одиннадцать блюд вошли в меню, которое предложили гостям из Мьянмы в Минске после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, следует из сообщения Telegram-канала «Пул первого».

Источник: Telegram / Пул Первого

В меню перечислены: деликатесы домашние — рыбные и мясные, ассорти из свежих овощей, ассорти сырное, салат из свежих овощей с мягким сыром, куриный суп с домашней лапшой, блинчики с грибами со сметаной, медальоны из щуки с муссом из цветной капусты, бабка картофельная со сметаной, морс ягодный на меду с мятой, пирожное «Птичье молоко».

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел в Минске переговоры с председателем Государственного административного совета Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, в том числе в широком составе.

У нас впереди большие возможности, время идет быстро, давайте не упустим его и воспользуемся нашими возможностями для того, чтобы углубить и расширить наши отношения. Мы к этому готовы.

отметил белорусский лидер

В том числе Беларусь заинтересована в создании сборочного производства сельхозтехники, но в целом есть готовность работать и во многих других сферах. По итогам переговоров были подписаны документы о сотрудничестве.

Например, это меморандум о намерениях в отношении совместных действий по развитию белорусско-мьянманского сотрудничества. Заключено и соглашение о взаимной защите секретной информации. Кроме того, подписаны свыше 15 контрактов и меморандумов в области торгово-экономического сотрудничества.