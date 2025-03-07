Лукашенко угостил премьера Мьянмы бабкой и ягодным морсом

В меню перечислены: деликатесы домашние — рыбные и мясные, ассорти из свежих овощей, ассорти сырное, салат из свежих овощей с мягким сыром, куриный суп с домашней лапшой, блинчики с грибами со сметаной, медальоны из щуки с муссом из цветной капусты, бабка картофельная со сметаной, морс ягодный на меду с мятой, пирожное «Птичье молоко».