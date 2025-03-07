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Маск заблокировал кредитные карты сотрудникам военной базы в Италии

РИМ, 7 мар — РИА Новости. Департамент эффективности государственного управления (DOGE) США, возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском, заблокировал кредитные карты гражданским сотрудникам американской военной базы в Авиано на севере Италии, сообщила местная газета Messaggero Veneto.

Источник: Reuters

Все счета, к которым были привязаны государственные карты, были сокращены до одного доллара. Распоряжение коснулось около шестидесяти сотрудников, итальянцев и американцев, сроком на один месяц, но не военнослужащих. DOGE ставит целью повысить прозрачность федеральных расходов, при этом централизованная технологическая система должна регистрировать каждый платеж, пишет издание.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что департамент направил гражданским служащим пяти военных баз США в Италии письмо с просьбой предоставить отчет о деятельности за последнюю неделю. Из-за письма профсоюзы итальянских работник баз задались вопросом, должны ли они отвечать на вопросы американского ведомства.

Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван «сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства». Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил «шокирующие» расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.