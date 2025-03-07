Маск заблокировал кредитные карты сотрудникам военной базы в Италии

Все счета, к которым были привязаны государственные карты, были сокращены до одного доллара. Распоряжение коснулось около шестидесяти сотрудников, итальянцев и американцев, сроком на один месяц, но не военнослужащих. DOGE ставит целью повысить прозрачность федеральных расходов, при этом централизованная технологическая система должна регистрировать каждый платеж, пишет издание.