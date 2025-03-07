Юрий Шалабаев рассказал, собирается ли на второй срок мэром Нижнего Новгорода

Юрий Шалабаев рассказал, собирается ли вновь баллотироваться на должность мэра Нижнего Новгорода. Об этом он заявил во время интервью в «МедиаТок».
В 2025 году подходит к концу срок его мэрских полномочий. На вопрос о втором сроке Шалабаев ответил, что процедура выбора нового мэра зависит не только от него, но и других представителей власти и сложных процедур.
В целом он свою работу и город любит, а также имеет много планов и проектов по развитию Нижнего Новгорода.
При этом он отметил, что главу города выбирают депутаты, а специальная комиссия рассматривает внесенные кандидатуры. Его кандидатуру пока что еще не вносил, так как для этого еще слишком рано.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Юрий Шалабаев вновь высказался по поводу присоединения Кстова к Нижнему Новгороду.