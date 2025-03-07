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Сергеенко: парламент Беларуси готов внести вклад в развитие отношений с Мьянмой

МИНСК, 7 мар — Sputnik. Мьянма является дружественным государством для Беларуси, и парламент готов внести вклад в продвижение двусторонних отношений, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко на встрече с Председателем Государственного административного совета, премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

«Рассчитываю на возобновление межпарламентского диалога, а также развитие межрегиональных связей путем обмена визитами и встречами», ― сказал Сергеенко.

Он подчеркнул, что парламент Беларуси готов внести свой вклад в продвижение отношений с Мьянмой по самому широкому кругу вопросов.

Председатель Палаты представителей подчеркнул, что Мьянма является дружественным государством для Беларуси.

Укрепление взаимовыгодного сотрудничества между Минском и Нейпьидо является внешнеполитическим приоритетом нашей страны в Юго-Восточной Азии.

отметил Сергеенко

Сергеенко отметил, что данный визит носит знаковый характер для белорусско-мьянманских дипломатических отношений, 25-летие которых отмечалось в прошлом году.

«За этот период сделано немало для укрепления двусторонних связей в самых различных областях, а также для развития договорно-правовой базы, реализации совместных проектов», ― отметил он.

При этом Сергеенко подчеркнул, что потенциал белорусско-мьянманского взаимодействия далеко не исчерпан.

«Об этом шла речь в ходе официальных переговоров президента Беларуси Республики Беларусь с Вами, а также в ходе только что завершившейся встречи с премьер-министром Республики Беларусь», ― сказал Сергеенко, подчеркнув, что страны находятся «лишь в начале пути долгосрочного партнерства».

В свою очередь премьер-министр Мьянмы отметил заинтересованность его страны развивать парламентский диалог с Беларусью. По его словам, когда в стране после выборов, которые пройдут в конце 2025 ― начала 2026 года, будет сформирован парламент, депутаты приедут в Беларусь для налаживания межпарламентского сотрудничества.

Премьер-министр Мьянмы оставил запись в Книге почетных гостей Палаты представителей Национального собрания Беларуси.