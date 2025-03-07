Сергеенко: парламент Беларуси готов внести вклад в развитие отношений с Мьянмой

В свою очередь премьер-министр Мьянмы отметил заинтересованность его страны развивать парламентский диалог с Беларусью. По его словам, когда в стране после выборов, которые пройдут в конце 2025 ― начала 2026 года, будет сформирован парламент, депутаты приедут в Беларусь для налаживания межпарламентского сотрудничества.