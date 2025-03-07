Туск: Киев вряд ли получит гарантии безопасности от США

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Надежда на то, что Украина получит твердые гарантии безопасности от США, кажется в настоящее время менее реалистичной, чем раньше. С таким мнением выступил польский премьер Дональд Туск в ходе выступления в Сейме (нижней палате парламента).