Туск: Киев вряд ли получит гарантии безопасности от США

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Надежда на то, что Украина получит твердые гарантии безопасности от США, кажется в настоящее время менее реалистичной, чем раньше. С таким мнением выступил польский премьер Дональд Туск в ходе выступления в Сейме (нижней палате парламента).
«Очень ясно видно, что надежда на то, что Украина получит в ближайшее время твердые гарантии безопасности с физическим присутствием США, представляется на сегодняшний день, мягко говоря, менее правдоподобной, чем раньше», — заявил Туск, трансляцию его выступления вел TVP Info.
2 марта помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Украина может пойти на отказ от территорий в рамках переговоров о мирном урегулировании конфликта, назвав это «формой территориальных уступок за гарантии безопасности».