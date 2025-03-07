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Туск: Киев вряд ли получит гарантии безопасности от США

Польский премьер назвал надежду на то, что Украина получит гарантии с физическим присутствием Соединенных Штатов менее правдоподобной, чем раньше.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Надежда на то, что Украина получит твердые гарантии безопасности от США, кажется в настоящее время менее реалистичной, чем раньше. С таким мнением выступил польский премьер Дональд Туск в ходе выступления в Сейме (нижней палате парламента).

«Очень ясно видно, что надежда на то, что Украина получит в ближайшее время твердые гарантии безопасности с физическим присутствием США, представляется на сегодняшний день, мягко говоря, менее правдоподобной, чем раньше», — заявил Туск, трансляцию его выступления вел TVP Info.

2 марта помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Украина может пойти на отказ от территорий в рамках переговоров о мирном урегулировании конфликта, назвав это «формой территориальных уступок за гарантии безопасности».