На пути коалиции Германии встала миграция

Публичные заявления участников переговоров лишены ясности. Так, сопредседатель СДПГ Заския Эскен, хотя и выразила уверенность в достижении «хорошего результата», подчеркнула: «Некоторые темы проще обсуждать, другие — сложнее. У нас очень разные взгляды». При этом один из представителей ХДС отметил: «Мы гораздо ближе к СДПГ, чем можно было бы предположить». Так или иначе, по данным Bild, предварительные переговоры должны быть завершены не позднее грядущих выходных. Только после их завершения могут стартовать формальные коалиционные переговоры, а сформировать новое правительство Фридрих Мерц намеревается к середине апреля.