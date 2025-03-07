Как Пекин пытается использовать в своих интересах отдаление США от Европы

Китайское руководство выступало с политическими заявлениями и в первые дни работы «двух сессий», но главные сигналы прозвучали 7 марта на ежегодной пресс-конференции главы МИД КНР и заведующего канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Значительная часть вопросов журналистов была ожидаемо посвящена отношениям Китая с Соединенными Штатами и начатой администрацией Дональда Трампа торговой войне (американский президент объяснил повышение тарифов на китайскую продукцию недостаточными усилиями Пекина по пресечению контрабанды в Мексику прекурсоров для производства синтетического наркотика фентанила). Еще 3 марта посольство КНР в Вашингтоне обвинило Трампа в том, что он использует фентаниловый кризис как предлог для сдерживания экономического потенциала КНР, а также выразило готовность сражаться до конца в «тарифной, торговой или любой другой войне».