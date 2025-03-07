В США призвали Индию отказаться от закупок оружия в России

Ранее эксперты называли главной военно-технической сенсацией выставки Aero India 2025 в Бангалоре и одним из важнейших событий для Индии участие в мероприятии новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57. Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко пояснил РИА Новости, что Индия столкнулась с необходимостью обеспечить свои ВВС истребителем пятого поколения на фоне того, что один из ее главных геополитических конкурентов в регионе — Китай — уже имеет порядка 300 машин такого класса J-20, а второй — Пакистан — заявил о своих планах закупать экспортную версию J-20 для оснащения своих ВВС. А поскольку реализация собственных разработок в достаточно короткий срок объективно невозможна, перед Индией стоит выбор, на базе какого самолета создавать собственный парк истребителей пятого поколения — российского Су-57 или американского F-35.