American Conservative: в США доказали, что Зеленский — диктатор

В отчете Freedom House за 2022 год Украина была отнесена к категории «частично свободных» стран и набрала по «критерию свободы» 61 балл из 100 возможных. Доклад Human Rights Watch по Украине за 2021 год тоже не был благоприятным: в нем упоминались различные нарушения со стороны правительственных сил, «включая произвольные задержания, пытки или жестокое обращение». В нем также отмечалось, что журналисты и работники СМИ «сталкивались с преследованиями и угрозами, связанными с их профессиональной деятельностью».