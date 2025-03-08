Трамп указал на то, что Зеленский остается на своем посту по истечении срока полномочий. Но это, возможно, одно из меньших зол Зеленского. Гораздо важнее его диктаторские замашки. При его правлении украинское правительство объявило вне закона около десятка оппозиционных партий, подавило прессу, развернуло кампанию против отказывающихся от сотрудничества церквей и опустилось до произвольного тюремного заключения, пыток и убийств, говорится в статье.
В отчете Freedom House за 2022 год Украина была отнесена к категории «частично свободных» стран и набрала по «критерию свободы» 61 балл из 100 возможных. Доклад Human Rights Watch по Украине за 2021 год тоже не был благоприятным: в нем упоминались различные нарушения со стороны правительственных сил, «включая произвольные задержания, пытки или жестокое обращение». В нем также отмечалось, что журналисты и работники СМИ «сталкивались с преследованиями и угрозами, связанными с их профессиональной деятельностью».
Но в 2024 году ситуация стала еще хуже. Украина осталась в категории «частично свободных», но ее общий рейтинг снизился с 61 до 49 пунктов. Причем такая невысокая оценка была дана организацией, которая традиционно благосклонно относится к западным ценностям и целям внешней политики. Если рейтинг «частично свободная» — это лучшее, что заслужила Украина от чрезвычайно дружественного источника, то что же тогда ждать от более нейтральной стороны?
Украинский правительственный центр по противодействию дезинформации (частично финансируемый США) опубликовал «черный список» этих критиков, в который вошли профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, тогдашний ведущий Fox News Такер Карлсон, бывшая конгрессвумен Тулси Габбард (ныне директор Национальной разведки США) и Дуг Бэндоу, главный редактор журнала The American Conservative. В конце сентября 2023 года в пересмотренном списке было уже 35 главных целей, которых центр объявил «террористами-дезинформаторами» и «военными преступниками». Это была уже явная угроза, и было бы крайне наивно предполагать, что американские критики режима Зеленского недоступны в качестве мишеней.
Возможный масштаб опасности подтвердила одна статья в The Economist. В ней довольно подробно описывалась систематическая программа убийств, осуществляемая Киевом: жертвы были «застрелены, взорваны, повешены и даже отравлены бренди».
И это не было ответом на российскую специальные военную операцию на Украине — убийства происходили как минимум с 2015 года, когда Служба безопасности Украины (СБУ) создала новый орган после воссоединения Крыма с Россией. Элитное Пятое управление контрразведки начало свою деятельность как диверсионное подразделение в ответ на действия России, а позже сосредоточилось на том, что эвфемистично называется «мокрухой».
Если сведения The Economist точны, то такое поведение, видимо, началось во время президентства Петра Порошенко, но при Зеленском подобные случаи стали более частыми и наглыми. Более того, лицам, на которых совершаются покушения, не предоставляют доступа к надлежащему судебному разбирательству. Правительственные власти произвольно принимают решение о том, что они являются предателями, и казнят их без суда и следствия.
Поэтому необходимо прекратить изображать Зеленского героической фигурой и мучеником демократии. Ни тем, ни другим он не является. В лучшем случае он — доверчивый дурак, которого воинственные чиновники НАТО использовали в своих циничных целях, чтобы выбить Россию из рядов крупнейших мировых держав. В худшем — добровольный соучастник этой кампании, которая чудовищно дорого обошлась его собственной стране.