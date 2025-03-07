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«Отказ от ядерного оружия»: в чем соврал Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет поговорить с Россией и Китаем о сокращении ядерных арсеналов стран. Также американский лидер добавил, что во время первого срока на посту президента США, он хорошо поработал по вопросам денуклеаризации. Так ли это было на самом деле? Предлагаем вспомнить, что сделал Трамп для сокращения ядерных вооружений в 2017—2021 годах.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В четверг, 6 марта, президент США сообщил, что намерен провести переговоры Москвой и Пекином, и было бы замечательно, если бы «все избавились от ядерного оружия». В пятницу, 7 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера, словами о том, что диалог между Россией и США об отказе от ядерного оружия необходим как с точки зрения интересов стран, так и с точки зрения международной безопасности.

Также Россия считает, что в переговорах должны участвовать и европейские ядерные державы — Великобритания и Франция, особенно учитывая заявление Эмманюэля Макрона о желании начать обсуждение возможной защиты других европейских стран французским ядерным оружием, передавал корреспондент РБК. Ранее Песков подтверждал готовность к возобновлению контактов по вопросам денуклеаризации. Представитель Кремля также отмечал, что США фактически подорвали договорно-правовую базу по этому вопросу.

Как Трамп «решал» вопросы сокращения вооружений

2017 год

Новый глава Белого дома раскритиковал СНВ-3, заключенный Владимиром Путиным и Бараком Обамой. Он посчитал, что договор заключен в пользу России и высказал мнение, что документ надо пересмотреть.

2018 год

В январе Владимир Путин заявил о наличии у Москвы вопросов к Вашингтону по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) от 2010 года. Тогда у России нет было доказательств, что США, после переоборудования части носителей в рамках договора не использует их в дальнейшем для ядерного оружия.

Из опубликованного «Обзора ядерной политики США» следовало, что Вашингтон уже не готов говорить о дополнительных сокращениях ядерного оружия. В качестве причины указывалась нестабильная ситуация в мире.

2019 год

Стало известно, что США увеличивают инвестиции в свой ядерный арсенал до завершения СНВ-3. Белый дом направил в Конгресс проект бюджета на 2020 год. В документе указывалось, что США закладывает на такие проекты $16,5 млрд, что почти в $1,5 млрд больше, чем в 2019-ом.

Штаты официально вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, подписанного Горбачевым и Рейганом в 1987 году.

В конце года в Белом доме состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Дональдом Трампом. В числе прочих тем они обсудили ДСНВ. Договор, который должен был завершить свое действие в 2021 году, Москва предложила продлить на 5 лет. Однако в Вашингтоне дали понять, что подпишут документ только при условии, если к нему подключится КНР.

2020 год

Россия по-прежнему настаивала на продлении СНВ-3, но США всячески избегали решения вопроса. Более того, со стороны Вашингтона все чаще стали звучать требования, что России необходимо убедить Китай присоединиться к договоренностям в сфере контроля над вооружениями. Китай же отказывался участвовать в переговорах США и России по СНВ-3.

После прихода к власти в США Джо Байдена СНВ-3 был продлен, договор действует до 5 февраля 2026 года.