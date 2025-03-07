«Отказ от ядерного оружия»: в чем соврал Дональд Трамп

В четверг, 6 марта, президент США сообщил, что намерен провести переговоры Москвой и Пекином, и было бы замечательно, если бы «все избавились от ядерного оружия». В пятницу, 7 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера, словами о том, что диалог между Россией и США об отказе от ядерного оружия необходим как с точки зрения интересов стран, так и с точки зрения международной безопасности.
Также Россия считает, что в переговорах должны участвовать и европейские ядерные державы — Великобритания и Франция, особенно учитывая заявление Эмманюэля Макрона о желании начать обсуждение возможной защиты других европейских стран французским ядерным оружием, передавал корреспондент РБК. Ранее Песков подтверждал готовность к возобновлению контактов по вопросам денуклеаризации. Представитель Кремля также отмечал, что США фактически подорвали договорно-правовую базу по этому вопросу.
Как Трамп «решал» вопросы сокращения вооружений
2017 год
Новый глава Белого дома раскритиковал СНВ-3, заключенный Владимиром Путиным и Бараком Обамой. Он посчитал, что договор заключен в пользу России и высказал мнение, что документ надо пересмотреть.
2018 год
В январе Владимир Путин заявил о наличии у Москвы вопросов к Вашингтону по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) от 2010 года. Тогда у России нет было доказательств, что США, после переоборудования части носителей в рамках договора не использует их в дальнейшем для ядерного оружия.
Из опубликованного «Обзора ядерной политики США» следовало, что Вашингтон уже не готов говорить о дополнительных сокращениях ядерного оружия. В качестве причины указывалась нестабильная ситуация в мире.
2019 год
Стало известно, что США увеличивают инвестиции в свой ядерный арсенал до завершения СНВ-3. Белый дом направил в Конгресс проект бюджета на 2020 год. В документе указывалось, что США закладывает на такие проекты $16,5 млрд, что почти в $1,5 млрд больше, чем в 2019-ом.
Штаты официально вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, подписанного Горбачевым и Рейганом в 1987 году.
В конце года в Белом доме состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Дональдом Трампом. В числе прочих тем они обсудили ДСНВ. Договор, который должен был завершить свое действие в 2021 году, Москва предложила продлить на 5 лет. Однако в Вашингтоне дали понять, что подпишут документ только при условии, если к нему подключится КНР.
2020 год
Россия по-прежнему настаивала на продлении СНВ-3, но США всячески избегали решения вопроса. Более того, со стороны Вашингтона все чаще стали звучать требования, что России необходимо убедить Китай присоединиться к договоренностям в сфере контроля над вооружениями. Китай же отказывался участвовать в переговорах США и России по СНВ-3.
После прихода к власти в США Джо Байдена СНВ-3 был продлен, договор действует до 5 февраля 2026 года.