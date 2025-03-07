«Отказ от ядерного оружия»: в чем соврал Дональд Трамп

В конце года в Белом доме состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Дональдом Трампом. В числе прочих тем они обсудили ДСНВ. Договор, который должен был завершить свое действие в 2021 году, Москва предложила продлить на 5 лет. Однако в Вашингтоне дали понять, что подпишут документ только при условии, если к нему подключится КНР.