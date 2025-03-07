Трамп призвал Россию и Украину не упустить возможность и начать переговоры

Американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social отметил, что сделать это необходимо, пока ещё есть такая возможность.
«Россия и Украина, сейчас же садитесь за стол переговоров, пока ещё не слишком поздно», — написал он.
Глава Белого дома указал, что армия России прямо сейчас «громит» украинские войска на поле боя. Трамп также предупредил, что обдумывает возможность введения банковских и других санкций, а также пошлин в отношении России до достижения договорённостей о прекращении огня.