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Трамп призвал Россию и Украину не упустить возможность и начать переговоры

России и Украине следует незамедлительно начать переговорный процесс. С таким призывом выступил президент США Дональд Трамп.

Источник: AP 2024

Американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social отметил, что сделать это необходимо, пока ещё есть такая возможность.

«Россия и Украина, сейчас же садитесь за стол переговоров, пока ещё не слишком поздно», — написал он.

Глава Белого дома указал, что армия России прямо сейчас «громит» украинские войска на поле боя. Трамп также предупредил, что обдумывает возможность введения банковских и других санкций, а также пошлин в отношении России до достижения договорённостей о прекращении огня.