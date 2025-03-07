Advance: Трамп усиливает хватку — вижу цель, не вижу препятствий

Буквально за несколько дней Зеленский остался без двух ключевых составляющих ведения войны. Хотя он мог бы полагаться исключительно на Европу, он понимает, что это крайне рискованный шаг. Он также осознает, что это не положит конец американскому давлению. У Трампа, судя по всему, есть подробный план того, чего он хочет от Украины и для чего, а это значит, что он будет давить все сильнее, говорится в статье.