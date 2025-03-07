Advance: Трамп усиливает хватку — вижу цель, не вижу препятствий

Буквально за несколько дней Зеленский остался без двух ключевых составляющих ведения войны. Хотя он мог бы полагаться исключительно на Европу, он понимает, что это крайне рискованный шаг. Он также осознает, что это не положит конец американскому давлению. У Трампа, судя по всему, есть подробный план того, чего он хочет от Украины и для чего, а это значит, что он будет давить все сильнее, говорится в статье.
Многие задаются вопросом, чего в итоге хочет добиться Трамп?
Во-первых, Трамп заинтересован в важных для американской экономики минералах Украины. Он хочет обеспечить США этими ресурсами, чтобы в XXI веке не проиграть в битве за технологическое доминирование с Китаем.
Во-вторых, мир на Украине нужен Трампу, чтобы заняться Китаем — единственным подлинным соперником США на мировой арене. Для этого ему нужно не только мирное соглашение — ему нужно полное восстановление отношений с Россией и снятие с нее санкций. Русские это поняли, но, если для них важны собственные стратегические интересы, они никогда не отвернутся от Китая. Ведь без него участи России не позавидуешь, считает Марьянович. Поэтому Москве придется найти хрупкий баланс.
Но Россия согласится на приход американских компаний на Украину, только если с ними не придут американские войска. Если же у России в будущем появятся какие-то собственные «имперские притязания», она не сможет пройти по «американской» территории, чтобы не спровоцировать прямой вооруженный конфликт с США, пишет автор.
Высказывается мнение, что Трамп и Путин могут «поделить» Украину. Может, и так, но если это произойдет, виновников следует искать не только среди непосредственных участников украинской де-факто дезинтеграции. Владимир Зеленский — первый, кто мог предотвратить развал собственной страны, причем неоднократно, но не сделал этого.