Балика: PAS не сможет набрать большинство на парламентских выборах

Партия «Действие и солидарность» (PAS) настолько себя дискредитировала, что шансов победить на предстоящих выборах мало и ее не спасут даже спойлеры и ребрендинг. Такое мнение в комментарии для Sputnik Молдова высказал политолог и дипломат Михаил Балика.
«Они могут попытаться создать новую партию под неофициальным руководством Майи Санду, чтобы после парламентских выборов сделать коалицию с теми остатками депутатов, которые не наберут достаточное количество мандатов. Мне кажется, что даже так шансов у них нет», — заявил Балика.
По его мнению, потенциальный дополнительный политический проект PAS также не получится быстро раскрутить из-за отсутствия финансирования USAID.
«У всех оппозиционных партий есть равные шансы на успех, включая Партию социалистов и других кандидатов, таких как Ирина Влах, Василий Тарлев, Илан Шор. Сегодня я готов симпатизировать всем оппонентам PAS», — отметил собеседник.
По словам Балики, если у оппозиции хватит мудрости объединиться в коалицию после выборов, то они смогут спасти страну.