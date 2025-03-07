Балика: PAS не сможет набрать большинство на парламентских выборах

«Они могут попытаться создать новую партию под неофициальным руководством Майи Санду, чтобы после парламентских выборов сделать коалицию с теми остатками депутатов, которые не наберут достаточное количество мандатов. Мне кажется, что даже так шансов у них нет», — заявил Балика.