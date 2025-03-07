Политолог Шаповалов назвал пустыми угрозы введения новых санкций и пошлин США

«Он говорил о том, что в качестве “пряника” (возможно. — RT) снятие санкций, а в качестве “кнута” — ужесточение санкций и введение новых ограничений. Поэтому тут мы не видим ничего нового. Другое дело, что эти угрозы со стороны Трампа абсолютно бессмысленны, поскольку санкции против России введены беспрецедентные и никаких результатов у этих санкций нет», — отметил Шаповалов.