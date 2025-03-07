Политолог Шаповалов назвал пустыми угрозы введения новых санкций и пошлин США

«Он говорил о том, что в качестве “пряника” (возможно. — RT) снятие санкций, а в качестве “кнута” — ужесточение санкций и введение новых ограничений. Поэтому тут мы не видим ничего нового. Другое дело, что эти угрозы со стороны Трампа абсолютно бессмысленны, поскольку санкции против России введены беспрецедентные и никаких результатов у этих санкций нет», — отметил Шаповалов.
По его словам, подобные заявления рассчитаны на людей, которые не очень хорошо понимают ситуацию в России.
«Это абсолютно пустые и незначащие с точки зрения существующих реалий угрозы, которых Россия, разумеется, не боится. Но учитывать мы их будем, я думаю, потому что любые слова президента такой крупной державы, как Соединённые Штаты, нужно тщательно слушать и анализировать», — заключил собеседник RT.
Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что рассматривает введение банковских и других санкций, а также пошлин в отношении России до тех пор, пока не будут заключены договорённости о прекращении огня и мирном урегулировании между Москвой и Киевом.