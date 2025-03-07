Новый предмет можно будет изучать на повышенном уровне. Минобразования об изменениях с 1 сентября

Документ касается школьников, поступающих в профильные 10−11 классы средних школ и гимназий. Как пояснила консультант управления общего среднего образования Министерства образования Наталья Иванова, учебный предмет «История Беларуси в контексте всемирной истории» можно будет выбрать для изучения на повышенном уровне в старших классах. «Дело в том, что ранее у нас в школе было два предмета: “Всемирная история” и “История Беларуси”. И если ребенок выбирал, например, исторический или обществоведческий профиль обучения в старших классах, то он изучал историю Беларуси на повышенном уровне либо всемирную историю на повышенном уровне. С нового учебного года этих двух предметов не будет у нас в учебном плане, вместо них введен новый предмет, который называется “История Беларуси в контексте всемирной истории”. Теперь дети, которые планируют связать свою дальнейшую жизнь с историей, могут выбрать новый предмет для изучения его на повышенном уровне. Остальные школьники будут изучать его на базовом уровне», — проинформировала она.
На изучение нового предмета на повышенном уровне в неделю будет отведено четыре часа, базовый же уровень его изучения предполагает два часа в неделю.
Постановлением также уточнен порядок допуска к участию в конкурсе при зачислении в профильные классы школ и гимназий. «Допуск к конкурсу осуществляется по нескольким позициям. Во-первых, чтобы поступить в профильный класс, нужно по профильным предметам в свидетельстве об общем базовом образовании иметь отметки не ниже 7 баллов, при том что средний балл итоговой аттестации также должен быть не ниже 7. Исключение составляют классы аграрной направленности, где отметки по профильным предметам должны быть не ниже 6 баллов, и средний балл итоговой аттестации — не ниже 5. Как и ранее, к конкурсу на поступление в профильные классы допускаются учащиеся с удовлетворительной оценкой поведения по итогам аттестации. Сам порядок проведения конкурсного отбора не изменен», — рассказала Наталья Иванова.