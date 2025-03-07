Последние зарубежные новости за 7 марта 2025 года: свежие события текущего дня

Reuters: торговля кофе замерла из-за резкого подорожания зерна
По данным агентства, увеличение стоимости кофе связано со снижением урожая в странах-экспортерах, включая Бразилию. Фьючерсы на арабику выросли на 70% на бирже ICE.
Bloomberg: без поддержки США оборона ЕС продержится несколько недель
Европейские военные запасы могут быстро истощиться без поддержки США. В случае нападения боеприпасы закончатся за несколько дней, а перевооружение займет годы.
Politico: в ЕС промолчали на вопрос о готовности взять на себя помощь Украине
Лидеры ЕС промолчали в ответ на вопрос премьера Эстонии о возможности компенсировать прекращение военной помощи США Украине. Вопрос был поднят на саммите в Брюсселе, но реакции не последовало.
NYT: США готовят новый список стран, гражданам которых будет закрыт въезд
Администрация Дональда Трампа готовит расширенный запрет на въезд в США. В обновленный список могут войти Афганистан, Куба, Иран, Ливия, КНДР, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. Запрет будет жестче, чем в первый срок Трампа.
Bloomberg: китайский экспорт достиг рекорда в попытке обойти пошлины
Китай увеличил экспорт на 2,3% за два месяца 2025 года, достигнув $540 млрд. Поставки в США выросли до $76 млрд — максимума за три года. Импорт, напротив, снизился на 8,4%.