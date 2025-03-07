Белый дом: США еще не исчерпали потенциал санкционного давления на РФ

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа полагает, что возможности Вашингтона по введению новых антироссийских санкций еще не исчерпаны. Об этом заявил журналистам глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.
«Президент Трамп убежден, что нам нужно усадить всех за стол переговоров. Мы можем добиваться этого пряником, а можем — кнутом», — отметил он, комментируя слова Трампа о том, что США рассматривают возможность введения санкций и пошлин в отношении РФ, пока не будет обеспечено прекращение огня и достигнуто соглашение об урегулировании конфликта на Украине.
На вопрос о том, остались ли еще, по мнению вашингтонской администрации, в России структуры, которые не затронуты американскими рестрикциями, Хассет ответил: «Осталось еще чертовски много всего, это точно. Но давайте посмотрим, как все пойдет». Он отказался назвать компании, в отношении которых могут быть введены санкции.
Глава Национального экономического совета, говоря о Трампе, подчеркнул: «Есть много шагов, которые он может предпринять, чтобы усадить всех за стол переговоров». По мнению Хассета, президент США «делает все возможное, чтобы убедить» стороны стремиться к урегулированию. «Предстоит выяснить, как это сделать — кнутом или пряником», — добавил он.
Трамп в конце февраля продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Речь идет о рестрикциях против РФ, введенных администрацией 46-го президента США Джо Байдена 21 февраля 2022 года, администрацией Трампа во время его первого президентского срока 20 сентября 2018 года, а также администрацией 44-го президента Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года по Крыму. Как отметил Трамп, он пришел к выводу, что все эти ограничительные меры «должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года».
Возможность отмены санкций
Американский лидер сообщил 25 февраля, что возможность снятия антироссийских санкций будет рассмотрена в дальнейшем, однако таких договоренностей пока нет. 26 февраля он уточнил, что Вашингтон готов пойти на отмену рестрикций, но только после урегулирования конфликта на Украине.
Как заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, торговая политика США основывается на санкциях, которые наносят ущерб и тем, кто их вводит, и тем, в отношении кого устанавливаются ограничения.