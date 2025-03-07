Покидающий свой пост премьер Канады Трюдо чуть не расплакался на пресс-конференции

«Каждый день на этом посту я ставил интересы канадцев на первое место и поддерживал их, и именно поэтому я здесь, чтобы сказать вам всем, что мы вас поддержим, даже в последние дни этого правительства, мы не подведем канадцев сегодня и в будущем», — подчеркнул политик на сегодняшней пресс-конференции и заплакал.