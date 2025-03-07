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В Госдуме призвали Трампа не говорить с Россией с позиции силы

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко призвал президента США Дональда Трампа не говорить с Россией с позиции силы и угрозы введения новых санкций, назвав эти попытки бесперспективными.

Источник: РИА "Новости"

Трамп ранее в своей соцсети Truth Social заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России до достижения украинского урегулирования, пока ВС РФ «разносят» ВСУ на поле боя. Президент США призвал Москву и Киев к переговорам.

«Попытки говорить с Россией с позиции силы и угрозы введения новых санкций — бесперспективны. Это понимает и сам Трамп, ранее высказывавшийся за снятие санкций с нашей страны», — сказал Нестеренко РИА Новости.

По его словам, сложно сказать, на кого рассчитано заявление президента США — на внутреннего или внешнего потребителя.

«Неизменным остается одно — наше стремление к развитию и процветанию России вопреки беспрецедентному давлению. Заявлений последнее время было очень много, в том числе, прямо противоречащих друг другу, мы же со своей стороны, всегда готовы к честному и справедливому диалогу», — сказал депутат.