В Госдуме призвали Трампа не говорить с Россией с позиции силы

«Неизменным остается одно — наше стремление к развитию и процветанию России вопреки беспрецедентному давлению. Заявлений последнее время было очень много, в том числе, прямо противоречащих друг другу, мы же со своей стороны, всегда готовы к честному и справедливому диалогу», — сказал депутат.