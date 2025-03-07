В Госдуме призвали Трампа не говорить с Россией с позиции силы

Трамп ранее в своей соцсети Truth Social заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России до достижения украинского урегулирования, пока ВС РФ «разносят» ВСУ на поле боя. Президент США призвал Москву и Киев к переговорам.
«Попытки говорить с Россией с позиции силы и угрозы введения новых санкций — бесперспективны. Это понимает и сам Трамп, ранее высказывавшийся за снятие санкций с нашей страны», — сказал Нестеренко РИА Новости.
По его словам, сложно сказать, на кого рассчитано заявление президента США — на внутреннего или внешнего потребителя.
«Неизменным остается одно — наше стремление к развитию и процветанию России вопреки беспрецедентному давлению. Заявлений последнее время было очень много, в том числе, прямо противоречащих друг другу, мы же со своей стороны, всегда готовы к честному и справедливому диалогу», — сказал депутат.