Иран ответил на угрозу Трампа из-за ядерной программы

Министр отметил, что у Ирана есть возможность дать «очень мощный» ответ на любое нападение. Он добавил, что не верит, что Израиль будет вести боевые действия против Ирана, так как это, по его словам, привело бы к «масштабному пожару» в ближневосточном регионе.