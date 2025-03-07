Иран ответил на угрозу Трампа из-за ядерной программы

«Ядерная программа Ирана не может быть уничтожена путем военных операций… Это технология, которую мы освоили, она существует в умах людей — ее нельзя разбомбить», — заявил он агентству Франс Пресс.
Министр отметил, что у Ирана есть возможность дать «очень мощный» ответ на любое нападение. Он добавил, что не верит, что Израиль будет вести боевые действия против Ирана, так как это, по его словам, привело бы к «масштабному пожару» в ближневосточном регионе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, и добавил предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, а не пытаться решить иранский ядерный вопрос военным путем.