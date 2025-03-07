Стармер заявил о необходимости тесного сотрудничества с ЕС для противостояния РФ

ЛОНДОН, 7 марта. /ТАСС/. Великобритания должна теснее сотрудничать с ЕС в сфере обороны, чтобы успешно противостоять России. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам разговора с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой.
В разговоре, проходившем в формате видеоконференции, также участвовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и премьер Исландии Криструн Фростадоттир.
«Более тесное сотрудничество между Европейским союзом и его партнерами, а также использование нашего общего военно-промышленного потенциала жизненно важны в момент, когда Европа противостоит российской агрессии», — утверждал Стармер. Его слова приводятся в сообщении премьерской канцелярии. Глава правительства «приветствовал прогресс, достигнутый ЕС на вчерашнем заседании Европейского совета, назвав это историческим шагом вперед». Он также приветствовал возможность проведения переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии.
«Лидеры также обсудили проект создания коалиции желающих и заявили о том, что ждут встречи министров обороны, которая пройдет во вторник в Париже. Это будет важная возможность для детализации планов [размещения военнослужащих НАТО на Украине]», — отмечается в сообщении.
На саммите 6 марта лидеры 27 стран Евросоюза поддержали план Еврокомиссии по запуску фактической гонки обычных вооружений в Европе, однако не утвердили предложенные Еврокомиссией инструменты его кредитного финансирования в объеме до €800 млрд на период до 2029 года. Финансовую часть плана саммит отправил на доработку.
6 марта спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф сообщил, что представители США и Украины намерены провести встречу в Саудовской Аравии для обсуждения вопросов, касающихся урегулирования украинского конфликта. Она запланирована на 11 марта.