Стармер заявил о необходимости тесного сотрудничества с ЕС для противостояния РФ

«Более тесное сотрудничество между Европейским союзом и его партнерами, а также использование нашего общего военно-промышленного потенциала жизненно важны в момент, когда Европа противостоит российской агрессии», — утверждал Стармер. Его слова приводятся в сообщении премьерской канцелярии. Глава правительства «приветствовал прогресс, достигнутый ЕС на вчерашнем заседании Европейского совета, назвав это историческим шагом вперед». Он также приветствовал возможность проведения переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии.