Евросоюз отдаляет перспективу диалога по Украине, заявила Захарова

«Вместо того, чтобы вносить позитивный вклад в поиск мирных способов урегулирования конфликта, ЕС декларирует планы ускоренного наращивания военной и финансовой помощи Киеву, тем самым сознательно подпитывая эскалацию и отдаляя перспективу диалога. Провозглашен курс на форсированную милитаризацию и перевооружение Европы. Долговое закабаление будущих поколений европейцев маскируется болтовней о российской угрозе. Отсутствие правосубъектности и реальных военных возможностей — спекуляциями о “комплементарной” по отношению к НАТО “стратегической автономии” Евросоюза», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.
Она добавила, что ЕС продолжает «играть в опасные геополитические игры», игнорирует реальные последствия своих решений.
«Ход дискуссий и итоги внеочередного саммита ЕС, посвященного наращиванию оборонных возможностей Евросоюза и его дальнейшей линии в отношении Украины, лишь подтверждают неоднократно дававшиеся нами оценки стремительного перерождения этого некогда успешного торгово-экономического интеграционного проекта в милитаризированное объединение, одержимое идеей нанесения нашей стране “стратегического поражения”, — заявила Захарова.
По её словам, страны Мирового большинства сделают необходимые выводы по итогам саммита ЕС.
«В реальности же отсутствие решительной реакции на нанесение киевским режимом прямого ущерба энергетической безопасности ряда стран-членов ЕС — это демонстрация того, что защита отдельных участников объединения и их интересов не является приоритетом деятельности Евросовета и Еврокомиссии», — подчеркнула официальный представитель МИД.