Евросоюз отдаляет перспективу диалога по Украине, заявила Захарова

«Вместо того, чтобы вносить позитивный вклад в поиск мирных способов урегулирования конфликта, ЕС декларирует планы ускоренного наращивания военной и финансовой помощи Киеву, тем самым сознательно подпитывая эскалацию и отдаляя перспективу диалога. Провозглашен курс на форсированную милитаризацию и перевооружение Европы. Долговое закабаление будущих поколений европейцев маскируется болтовней о российской угрозе. Отсутствие правосубъектности и реальных военных возможностей — спекуляциями о “комплементарной” по отношению к НАТО “стратегической автономии” Евросоюза», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.